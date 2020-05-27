 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбщество"Украинский производитель работает в неконкурентных условиях": Федерация работодателей о беспошлинном импорте антикоронавирусных товаров

"Украинский производитель работает в неконкурентных условиях": Федерация работодателей о беспошлинном импорте антикоронавирусных товаров


фото: reuters
Председатель Федерации работодателей Украины Дмитрий Олейник заявил, что сегодня действует освобождение от пошлины на ввоз антикоронавирусных товаров из-за границы, но в то же время украинский производитель завозит сырье и платит пошлину, поэтому работает в неконкурентных условиях

Об этом он заявил на заседании правительства, передает Еспресо.TV.

Олейник отметил, что решение по поводу продления запрета на экспорт товаров и средств для борьбы с COVID-19 - это потеря для украинской экономики.

"Каждый день мы, как бизнес, как экономика, как инвесторы теряем. Сегодня решение по поводу экспорта - это потеря для украинской экономики. У нас нет лабораторий, которые могут сертифицировать костюмы, поэтому китайские завозят без сертификации, а мы не можем пройти сертификацию как украинский производитель ", - отметил он.

По словам председателя Федерации работодателей, пока украинский производитель работает в неконкурентных условиях.

"На сегодняшний день действует освобождение от пошлины на ввоз либо костюмов, либо масок, либо техники по коронавирусу из-за границы. Однако украинский производитель завозит сырье и платит пошлину. И соответственно работает в неконкурентных условиях", - отметил Олийнык.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

27 мая, 2020 среда

больше новостей

27 мая, 2020 среда

26 мая, 2020 вторник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать