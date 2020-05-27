"Украинский производитель работает в неконкурентных условиях": Федерация работодателей о беспошлинном импорте антикоронавирусных товаров

27 мая, 2020, 13:53

Председатель Федерации работодателей Украины Дмитрий Олейник заявил, что сегодня действует освобождение от пошлины на ввоз антикоронавирусных товаров из-за границы, но в то же время украинский производитель завозит сырье и платит пошлину, поэтому работает в неконкурентных условиях

Об этом он заявил на заседании правительства, передает Еспресо.TV.

Олейник отметил, что решение по поводу продления запрета на экспорт товаров и средств для борьбы с COVID-19 - это потеря для украинской экономики.

"Каждый день мы, как бизнес, как экономика, как инвесторы теряем. Сегодня решение по поводу экспорта - это потеря для украинской экономики. У нас нет лабораторий, которые могут сертифицировать костюмы, поэтому китайские завозят без сертификации, а мы не можем пройти сертификацию как украинский производитель ", - отметил он.

По словам председателя Федерации работодателей, пока украинский производитель работает в неконкурентных условиях.

"На сегодняшний день действует освобождение от пошлины на ввоз либо костюмов, либо масок, либо техники по коронавирусу из-за границы. Однако украинский производитель завозит сырье и платит пошлину. И соответственно работает в неконкурентных условиях", - отметил Олийнык.

Напомним, Кабинет Министров Украины продлил запрет на экспорт товаров противоэпидемического назначения до 1 июля 2020 года.

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