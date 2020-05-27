"Украинский производитель работает в неконкурентных условиях": Федерация работодателей о беспошлинном импорте антикоронавирусных товаров
Об этом он заявил на заседании правительства, передает Еспресо.TV.
Олейник отметил, что решение по поводу продления запрета на экспорт товаров и средств для борьбы с COVID-19 - это потеря для украинской экономики.
"Каждый день мы, как бизнес, как экономика, как инвесторы теряем. Сегодня решение по поводу экспорта - это потеря для украинской экономики. У нас нет лабораторий, которые могут сертифицировать костюмы, поэтому китайские завозят без сертификации, а мы не можем пройти сертификацию как украинский производитель ", - отметил он.
По словам председателя Федерации работодателей, пока украинский производитель работает в неконкурентных условиях.
"На сегодняшний день действует освобождение от пошлины на ввоз либо костюмов, либо масок, либо техники по коронавирусу из-за границы. Однако украинский производитель завозит сырье и платит пошлину. И соответственно работает в неконкурентных условиях", - отметил Олийнык.
- Напомним, Кабинет Министров Украины продлил запрет на экспорт товаров противоэпидемического назначения до 1 июля 2020 года.
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