"Где Эрвин?", - активисты напомнили о похищенных 4 года назад крымских татарах

27 мая, 2020, 20:57

Активисты провели 46-ю акцию в поддержку родных и близких жертв насильственных исчезновений в оккупированном РФ Крыму

46 акция-напоминание и третье онлайн-событие было обнародовано на странице "Крым SOS" в Facebook.

"Сегодня мы проводим 46 акцию в поддержку родных и близких жертв насильственных исчезновений в оккупированном РФ Крыму. Это третья акция в режиме онлайн в связи с эпидемиологической ситуацией в Украине и в мире", - говорится в комментарии к видео.

Активисты и знакомые вспомнили похищения члена Исполнительного совета Всемирного конгресса крымских татар и члена Бахчисарайского регионального меджлиса Эрвина Ибрагимова 24 мая 2016.

Экс-депутата Бахчисарайского горсовета последний раз видели на объездной дороге Бахчисарай его машину остановили люди в форме ГИБДД России на белом микроавтобусе "ФордТранзит". Камера наружного наблюдения, которая была установлена ​​в одном из ближайших магазинов, зафиксировала похищение. На записи видно, как Ибрагимов пытался бежать, но его поймали и насильно посадили в микроавтобус. После этого машина через лесополосу поехала в сторону Бахчисарайского водохранилища. Незадолго до похищения Ибрагимов несколько раз говорил о том, что за ним ведется слежка на автомобиле "Шкода" белого цвета с номером 350 Воронежской области. 25 мая 2016 года Эрвин Ибрагимов собирался ехать в Судак на очередное судебное заседание над крымско-татарскими активистами.

Также вспомнили похищенного 6 лет назад Тимура Шаймарданова, которого похитили 26 мая 2014 года.

"Он не скрывал свою гражданскую позицию и активно помогал украинским военным частям. В этот день Тимур ушел из дома по делам и не вернулся. Свидетели и родственники Тимура сообщали о причастности "крымской самообороны" к его исчезновению. Поисками Тимура Шаймарданова занялся его друг и соратник Сейран Зинединов, который впоследствии также был похищен ", - отмечают активисты.

"За шесть лет российской оккупации 45 человек были похищены, 15 из них до сих пор не найдены. В марте 2014 были похищены и позже найдены 19 человек", - отмечают в "Крым SOS".

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