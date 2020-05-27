 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvСпортПСЖ выложит 25 млн евро за одного из самых результативных защитников Европы

ПСЖ выложит 25 млн евро за одного из самых результативных защитников Европы


фото: Getty Images
Французский ПСЖ приобрел защитника португальского "Порту" Алекса Теллеса за 25 млн евро

Об этом сообщает A Bola.

ПСЖ предлагал за бразильца 22 млн евро, однако руководство "Порту" удалось поднять цену до 25 млн евро.

27-летний Алекс Теллес является одним из самых результативных защитников Европы. В текущем сезоне он провел 40 матчей, забил 10 мячей и отдал 9 результативных передач.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

27 мая, 2020 среда

больше новостей

27 мая, 2020 среда

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать