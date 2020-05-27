ПСЖ выложит 25 млн евро за одного из самых результативных защитников Европы

27 мая, 2020, 15:47

Французский ПСЖ приобрел защитника португальского "Порту" Алекса Теллеса за 25 млн евро

Об этом сообщает A Bola.

ПСЖ предлагал за бразильца 22 млн евро, однако руководство "Порту" удалось поднять цену до 25 млн евро.

27-летний Алекс Теллес является одним из самых результативных защитников Европы. В текущем сезоне он провел 40 матчей, забил 10 мячей и отдал 9 результативных передач.