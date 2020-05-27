ПСЖ выложит 25 млн евро за одного из самых результативных защитников Европы
27 мая, 2020, 15:47
Французский ПСЖ приобрел защитника португальского "Порту" Алекса Теллеса за 25 млн евро
Об этом сообщает A Bola.
ПСЖ предлагал за бразильца 22 млн евро, однако руководство "Порту" удалось поднять цену до 25 млн евро.
27-летний Алекс Теллес является одним из самых результативных защитников Европы. В текущем сезоне он провел 40 матчей, забил 10 мячей и отдал 9 результативных передач.
- 25 мая стало известно, что руководство французского ПСЖ намерено сохранить в команде нападающего Икарди, который был арендован у миланского "Интера".
Читайте также
-
22 мая, 2020 Война за реальность - 5 книг о победе в мире фейков
-
21 мая, 2020 Виталий Портников: Нужно вернуть власть народу
-
-
-
Читайте также
-
21 мая, 2020 Виталий Портников: Нужно вернуть власть народу
-
-