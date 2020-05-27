ПРЯМОЙ ЭФИР: NASA и SpaceX запускают пилотируемый космический корабль на МКС

27 мая, 2020, 22:09

Космический корабль Crew Dragon на мысе Канаверал во Флориде, США за 4 часа до запуска к МКС фото: Getty Images

27 мая в 23:33 по Киеву должен состояться первый пилотируемый запуск частного космического корабля SpaceX Crew Dragon с двумя астронавтами на борту. Впервые - после сворачивания программы Спейс-Шаттл в 2011 году

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С 2011 года все миссии на МКС выполнялись на российских "Союзах".

Космический корабль компании SpaceX - Crew Dragon - с помощью многократной ракеты Falcon 9 должен доставить двух космонавтов NASA Боба Бенкена и Дугласа Херли на высоту 400-км над Землей к Международной космической станции. Старт - с мыса Канаверал во Флориде, США запланирован на 23:33 по Киеву.

Космонавты NASA Боб Бенкен (слева) и Дуглас Херли, фото Getty Images.

Напомним, что за год до свертывания национальной программы США "Спейс-Шаттл" в 2011 году, Штаты начали активно развивать другую - Программу Коммерческих пилотируемых полетов (Commercial Crew Program). Ее концепция заключается в том, что доставлять космонавтов на орбиту будут коммерческие компании, а NASA будет контролировать процесс проектирования и испытания, а затем будет оплачивать полеты.

В 2014-м году в конкурсе победили компании SpaceX Илона Маска и Boeing. Последней не удалось успешно провести испытательный полет корабля Starliner, поэтому сегодня к МКС должен добраться именно Crew Dragon (кстати, за доставку космонавтов NASA должен оплатить SpaceX $ 110 млн - $ 55 млн за место).

Космический корабль должен пристыковаться к Международной космической станции через 19 часов после запуска. Однако, старту может помешать погода.

Если все пройдет успешно, экипаж Crew Dragon встретят на МКС члены экспедиции Крис Кэссиди, Анатолий Иванишин и Иван Вагнер. Продолжительность миссии Боба Бенкена и Дугласа Херли определят уже на орбите - она может быть от одного до четырех месяцев.

Миссия должна завершиться после отстыковки от станции и возвращения на Землю. Космический корабль Crew Dragon приводнится в Атлантическом океане у побережья Флориды.

В подготовке новости использованы материалы "космических" энтузиастов " Alpha Centauri ".