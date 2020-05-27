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Espreso.tvОбществоПроизводство атомной энергетики сократилось до исторического минимума - Энергоатом

Производство атомной энергетики сократилось до исторического минимума - Энергоатом

Исторический минимум выработки атомной энергии вызван установленными государственными ограничениями

Об этом сообщил исполняющий обязанности президента НАЭК Энергоатом Петр Котин на своей странице в Facebook.

"Сегодня ограничения, наложенные на нас государством в выработке энергии, упали до исторического минимума - 6630 МВт с 9490 имеющихся. Вряд ли это будет способствовать решению финансовых проблем компании и стабильности энергетического рынка страны", - пишет Котин.

По его словам, глава Энергоатома не помнит, чтобы за последние годы на АЭС "долгое время откладывали" ремонты энергоблоков, а теперь воспользовались случаем "повысить безопасность".

"Все мероприятия по безопасности расписаны пошагово и обычно для их реализации не надо ни останавливать энергоблоки, ни выводить их в резерв. На данный момент мы можем выполнить абсолютно все детально регламентированные действия по повышению безопасности до 2023 года. Главное - чтобы компанию не загоняли в долги , а у нас была возможность зарабатывать и закрывать все сделки с нашими подрядчиками ", - добавил глава Энергоатома.

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