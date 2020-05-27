Представитель России в ОБСЕ хотел прервать выступления украинского делегата
Об этом сообщил главный редактор пражского офиса "Радио Свобода" Рикард Йозввяк в Twitter.
"Беспрецедентный шаг в ОБСЕ в Вене: представитель России пытается помешать и прервать выступления, которые ему не нравятся, от Украины и другого эксперта по ситуации в сфере безопасности в Черном и Азовском морях", - написал он.
Как отметило издание " Крым.Реалии ", по данным из открытых источников, постоянным представителем России при ОБСЕ является Александр Лукашевич. Его комментариев по поводу инцидента нет.
В представительстве президента Украины в АР Крым сообщили, что в мероприятии принял участие глава ведомства Антон Кориневич, который выступил с докладом об угрозах для региональной и международной безопасности, что возникает в связи с российской милитаризацией Черного и Азовского морей.
an unprecedented move in OSCE in Vienna: the representative from #Russia is trying to prevent & interrupt speeches they do not like from #Ukraine & another expert on the security situation in the Black Sea & Azov Sea. #Crimea- Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) May 27, 2020
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