Правительство изменило правила регистрации места проживания в ипотечном жилье

27 мая, 2020, 14:05

Кабинет Министров Украины поддержал проект постановления, вносящий изменения в правила регистрации места проживания для урегулирования особенности регистрации места проживания в ипотечном жилье

Соответствующее решение принято на заседании правительства в среду, 27 мая.

"Вносим изменения в правила регистрации с тем, чтобы урегулировать особенности регистрации места проживания в ипотечном жилье с целью совершенствования этой процедуры и защиты ипотекодержателей. Прошу поддержать", - сообщил министр юстиции Денис Малюська, докладывая вопрос на заседании правительства.

В то же время он попросил членов правительства поддержать проект постановления с доработкой в течение суток.

"Мы все согласовали, министерства на контакте, но нужно еще формально доработать", - добавил Малюська.

Согласно постановлению, фото которой обнародовал народный депутат Алексей Гончаренко, документы, подтверждающие право на проживание в жилье, не будут требовать при регистрации места проживания малолетнего, несовершеннолетнего ребенка по адресу регистрации места проживания родителей / одного из родителей или законного представителя. В случае отсутствия этих документов и / или пребывания жилья в ипотеке, доверительной собственности как способа обеспечения исполнения обязательств регистрация места жительства осуществляется с согласия собственника / совладельца жилья, нанимателя или членов его семьи, с согласия ипотекодержателя или доверительного собственника.

Работник органа регистрации может проверить, находится ли жилье в ипотеке или в доверительной собственности в Государственном реестре прав на недвижимое имущество.

В заявлении на регистрации места жительства теперь можно указывать, что жилье находится в ипотеке / доверительной собственности как способ обеспечения исполнения обязательств.