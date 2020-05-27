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Espreso.tvОбществоПравительство привлекло в бюджет более миллиарда от продажи гособлигаций

Правительство привлекло в бюджет более миллиарда от продажи гособлигаций

Министерство финансов Украины по итогам аукциона по размещению облигаций внутреннего государственного займа привлекло в государственный бюджет более 1 млрд грн

Об этом сообщила пресс-служба Министерства финансов в Facebook.

"На аукционах 26 мая 2020 г. Министерство финансов предложило инвесторам номинированные в национальной валюте ценные бумаги со сроком обращения 3, 6, 9 и 12 месяцев. По итогам аукциона в государственный бюджет было привлечено 1037 млн грн", - говорится в сообщении.

Ставки доходности по краткосрочным инструментам снижены. Средневзвешенная ставка доходности по трехмесячным ОВГЗ составила 10,19% (уменьшение на 31 базисный пункт), а по шестимесячным - 10,33% (уменьшение на 45 б.п.). При этом Минфин не удовлетворил спрос по ставкам более высоким, чем на прошлом аукционе, по 9-месячным и 12-месячным ОВГЗ, оставив неизменными ставки доходности по годовым ОВГЗ и привлекая при этом 314 млн гривень. По 9-месячным бумагам аукцион не состоялся.

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