Правительство приняло решение назначить главой Киевской ОГА Василия Володина
27 мая, 2020, 14:19
Кабинет министров Украины принял решение назначить заместителя председателя Киевской ОГА Василия Володина новым главой облгосадминистрации
Соответствующее решение принято на заседании правительства, передает Еспресо.TV
27 мая на заседании Кабмин принял решение назначить председателем Киевской ОГА Василия Володина.
Отметим, до решения правительства Володин занимал должность заместителя председателя Киевской областной государственной администрации, до этого был и.о. гендиректора "Электронмаш".
Родился в Черкасской области, в 2001 году закончил Львовский национальный университет им. Ивана Франко, получил специальность переводчика и специалиста по международным отношениям.
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