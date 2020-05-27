Правительство продлило запрет на экспорт товаров и средств для борьбы с коронавирусом
Соответствующее решение принято на заседании правительства, передает Еспресо.TV
При этом из списка запрещенных к экспорту исключили часть позиций, в частности костюмы и халаты некоторых категорий.
Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Игорь Петрашко объяснил, что запрет на экспорт таких товаров продлевается на месяц.
"Дополнить нормы, которые позволят осуществлять экспорт водонепроницаемых лабораторных костюмов и халатов изоляционных медицинских одноразовых в случае, если относятся к 1 и 5 типу защиты одежды от инфекционных агентов, подтверждается маркировкой", - отметил он.
Напомним, в марте с введением карантина в Украине правительство до 1 июня запретил экспорт товаров противоэпидемического назначения. В этот перечень вошли медицинские маски, защитные очки, респираторы, медицинские перчатки, лабораторные костюмы и т.д.
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