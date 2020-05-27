Правительство продлило запрет на экспорт товаров и средств для борьбы с коронавирусом

27 мая, 2020, 13:13

Кабинет Министров Украины продлил запрет на экспорт товаров противоэпидемического назначения до 1 июля 2020 года

Соответствующее решение принято на заседании правительства, передает Еспресо.TV

При этом из списка запрещенных к экспорту исключили часть позиций, в частности костюмы и халаты некоторых категорий.

Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Игорь Петрашко объяснил, что запрет на экспорт таких товаров продлевается на месяц.

"Дополнить нормы, которые позволят осуществлять экспорт водонепроницаемых лабораторных костюмов и халатов изоляционных медицинских одноразовых в случае, если относятся к 1 и 5 типу защиты одежды от инфекционных агентов, подтверждается маркировкой", - отметил он.

Напомним, в марте с введением карантина в Украине правительство до 1 июня запретил экспорт товаров противоэпидемического назначения. В этот перечень вошли медицинские маски, защитные очки, респираторы, медицинские перчатки, лабораторные костюмы и т.д.