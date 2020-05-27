 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоПравительство продлило запрет на экспорт товаров и средств для борьбы с коронавирусом

Правительство продлило запрет на экспорт товаров и средств для борьбы с коронавирусом


фото: reuters
Кабинет Министров Украины продлил запрет на экспорт товаров противоэпидемического назначения до 1 июля 2020 года

Соответствующее решение принято на заседании правительства, передает Еспресо.TV

При этом из списка запрещенных к экспорту исключили часть позиций, в частности костюмы и халаты некоторых категорий.

Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Игорь Петрашко объяснил, что запрет на экспорт таких товаров продлевается на месяц.

"Дополнить нормы, которые позволят осуществлять экспорт водонепроницаемых лабораторных костюмов и халатов изоляционных медицинских одноразовых в случае, если относятся к 1 и 5 типу защиты одежды от инфекционных агентов, подтверждается маркировкой", - отметил он.

Напомним, в марте с введением карантина в Украине правительство до 1 июня запретил экспорт товаров противоэпидемического назначения. В этот перечень вошли медицинские маски, защитные очки, респираторы, медицинские перчатки, лабораторные костюмы и т.д.

Проверенная информация о коронавирусе в Украине! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/coronavirus_in_ukraine

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

27 мая, 2020 среда

больше новостей

27 мая, 2020 среда

26 мая, 2020 вторник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать