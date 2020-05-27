Почему никого не волнуют сотни тысяч тонн контрабандного антрацита из ОРДЛО? - блог Дмитрия Марунича

27 мая, 2020, 11:18

Тема оккупированных территорий все реже всплывает в СМИ, но что важно - еще реже говорится о наглой контрабанде угля марки А, добытого на Донбассе - на оккупированных территориях

Об этом в блоге на сайте издания "ЦЕНЗОР" пишет политолог Дмитрий Марунич.

"По моим данным, полученным из надежного источника, ежемесячно десятки тысяч тонн антрацита из шахт Донбасса везут в Ростов, чтобы оттуда на поездах отправить в Украину - либо украинским покупателям, либо (как вариант) - транзитом через Украину европейским компаниям. Например, в марте и апреле на территорию Украины такого угля зашло 18 тысяч тонн", - отметил Дмитрий Марунич.

Эксперт предоставил следующую информацию: в марте и апреле 2020 г. нелегально добытый антрацит через Ростовскую область в Украине отгружали такие компании, как ООО "Венера", ООО "Восток-Уголь", ООО "Ростуглемет", и ООО ОФ "Западная". Транзитом же компания АНО "Центр эффективных логистических решений" вывезла почти 27 тыс. тонн антрацита в страны Европы.

"Назвали мне и те компании, которые приобретали нелегальный донбасский антрацит. Это такие предприятия-грузополучатели ООО" АРТАНС ТРЕЙД ", ООО" СПЕКТР ", ООО" ПРЕМИУМИНВЕСТ ", ЧАО" ВИННИЦЯОБЛПАЛИВО ", ООО" Андис ", ООО" ДЗБМ ", ЧП "ЕНОРГОАВЕРС", КП "ФИРМА" Азовстройматериалы ", ООО" АГРОЕНЕРГОМАРКЕТ ", ООО" ГАРАНТИЯ 4 ", ЧП" ЛИТИНБУДМАТЕРИАЛИ ", ООО" Автоград ", КРЫЖОПОЛЬСКАЯ ФИЛИАЛ ООО" ФУД ДЕВЕЛОПМЕНТ ", ООО" УГОЛЬ-НИКОЛАЕВ ", ООО" МАКРЕАЛГРУПП ", ООО" БИТ ОIЛ ", ООО ПАНТЕЛЕЙ В.В., СО ПАО" Донбассэнерго ", ОП" ОБЛПАЛИВО ", ООО" ТПК "УКРПРОМЭНЕРГО". Основными исходными (до переадресации по станциям в Украине) получателями нелегально добытого угля является ООО "БИТ ОИЛ", ООО "аммолит ТРЕЙД", ООО "ПУВК" и ЧП "Зовништоргсервис" ", - отметил в блоге Дмитрий Марунич.

По его мнению, странно, что правоохранительные органы не заметили такого количества угля, отправителей и получателей.

"Наверное, у СБУ есть какие-то данные о подобных операциях, ведь в прошлом году была официальная информация, и громкие заголовки СМИ говорили о том, что "СБУ блокировала масштабный механизм финансирования террористических организаций "ЛНР/ДНР" через добычу на временно оккупированных территориях угля и дальнейшие его поставки в Украину и страны Европы". А что теперь? Карантин? Полиция, Генпрокуратура и СБУ уже интересуются контрабандным углем с ОРДЛО?", - пишет политолог.

По словам Дмитрия Марунича, в прошлом году Министерство по вопросам временно оккупированных территорий рапортовало, что из ОРДЛО ежегодно вывозят 2,8 млн тонн угля на 288 млн долларов. Естественно, реальный масштаб может быть гораздо шире. Это - немалые деньги, за которые финансируется армия и иждивенцы, управляющие незаконными "республиками".

"Так что дальше? Будем пропускать в страну выращенную на полях оккупированного Донбасса пшеницу? А может, такая пшеница уже успешно едет через Украину в Польшу и другие страны Евросоюза? Господа реформаторы, не пора ли разобраться - санкции в отношении РФ и оккупированных территорий - они реальные? Или же санкции у нас существуют на бумаге, как очередной миф, иллюзия борьбы со злом?", - задает вопрос политолог.