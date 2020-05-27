Панаму внесли в список оффшоров, - решение правительства
27 мая, 2020, 15:34
Кабинет Министров внес Панаму в список оффшорных зон
Об этом сообщил Алексей Гончаренко в Telegram.
Перечень обновили второй раз с начала года.
С учетом Панамы в перечень оффшорных зон теперь входит 42 страны и территории:
- остров Гернси
- остров Джерси
- остров Мэн
- остров Олдерни
- Белиз
- Панама
- Андорра
- Гибралтар
- Монако
- Ангилья
- Антигуа и Барбуда
- Аруба
- Багамские острова
- Барбадос
- Бермудские острова
- Британские Виргинские острова
- Виргинские острова (США)
- Гренада
- Каймановы острова
- Монтсеррат
- Нидерландские Антильские острова
- ПуертоРико
- СентВинсент и Гренадины
- СентКитс и Невис
- СентЛюсия
- Содружество Доминики
- Теркс и Кайкос
- Тринидад и Тобаго
- Либерия
- Намибия
- Сейшельские острова
- Вануату
- Гуам
- Маршальские острова
- Науру
- Ниуэ
- Палау
- Острова Кука
- американское Самоа
- Самоа
- Фиджи
- Мальдивская Республика
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