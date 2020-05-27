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Espreso.tvОбществоПанаму внесли в список оффшоров, - решение правительства

Панаму внесли в список оффшоров, - решение правительства

Кабинет Министров внес Панаму в список оффшорных зон

Об этом сообщил Алексей Гончаренко в Telegram.

Перечень обновили второй раз с начала года.

С учетом Панамы в перечень оффшорных зон теперь входит 42 страны и территории:

  • остров Гернси
  • остров Джерси
  • остров Мэн
  • остров Олдерни
  • Белиз
  • Панама
  • Андорра
  • Гибралтар
  • Монако
  • Ангилья
  • Антигуа и Барбуда
  • Аруба
  • Багамские острова
  • Барбадос
  • Бермудские острова
  • Британские Виргинские острова
  • Виргинские острова (США)
  • Гренада
  • Каймановы острова
  • Монтсеррат
  • Нидерландские Антильские острова
  • ПуертоРико
  • СентВинсент и Гренадины
  • СентКитс и Невис
  • СентЛюсия
  • Содружество Доминики
  • Теркс и Кайкос
  • Тринидад и Тобаго
  • Либерия
  • Намибия
  • Сейшельские острова
  • Вануату
  • Гуам
  • Маршальские острова
  • Науру
  • Ниуэ
  • Палау
  • Острова Кука
  • американское Самоа
  • Самоа
  • Фиджи
  • Мальдивская Республика
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