Панаму внесли в список оффшоров, - решение правительства

27 мая, 2020, 15:34

Кабинет Министров внес Панаму в список оффшорных зон

Об этом сообщил Алексей Гончаренко в Telegram.

Перечень обновили второй раз с начала года.

С учетом Панамы в перечень оффшорных зон теперь входит 42 страны и территории: