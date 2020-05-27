 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvСпортОпределилось расписание полуфинальных матчей Кубка Германии по футболу

Определилось расписание полуфинальных матчей Кубка Германии по футболу


фото: Getty Images
10 июня мюнхенская "Бавария" сыграет против "Айнтрахта" в полуфинале Кубка Германии по футболу

Об этом сообщает официальный twitter турнира.

9 июня во параллельной встрече сыграют "Саарбрюккен" и "Байер".

Действующим победителем Кубка Германии является "Бавария". Она удерживает рекорд по количеству выигранных Кубков Германии (19). Второе место занимает "Вердер" (6), третье делят "Шальке-04" и "Айнтрахт", завоевавшие по 5 титулов.

Кубок Германии по футболу

Полуфинал

9 июня

21:45 "Саарбрюккен" - "Байер"

10 июня

21:45 "Бавария" - "Айнтрахт"

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

27 мая, 2020 среда

больше новостей

27 мая, 2020 среда

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать