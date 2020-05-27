Определилось расписание полуфинальных матчей Кубка Германии по футболу
27 мая, 2020, 17:17
10 июня мюнхенская "Бавария" сыграет против "Айнтрахта" в полуфинале Кубка Германии по футболу
Об этом сообщает официальный twitter турнира.
9 июня во параллельной встрече сыграют "Саарбрюккен" и "Байер".
Действующим победителем Кубка Германии является "Бавария". Она удерживает рекорд по количеству выигранных Кубков Германии (19). Второе место занимает "Вердер" (6), третье делят "Шальке-04" и "Айнтрахт", завоевавшие по 5 титулов.
Кубок Германии по футболу
Полуфинал
9 июня
21:45 "Саарбрюккен" - "Байер"
10 июня
21:45 "Бавария" - "Айнтрахт"
The DFB-Pokal (@DFBPokal_EN) May 27, 2020
- Напомним, 26 мая в 28-м туре чемпионата Германии по футболу дортмундская "Боруссия" дома проиграла "Баварии" со счетом 0: 1.
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