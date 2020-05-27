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Espreso.tvОбществоОБСЕ зафиксировала 10 танков оккупантов вне мест отвода

ОБСЕ зафиксировала 10 танков оккупантов вне мест отвода


фото: reuters
Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ зафиксировала размещение 10 танков террористов вблизи населенного пункта Софиевка в Донецкой области с нарушением Минских договоренностей

Об этом говорится в отчете СММ ОБСЕ по 26 мая, сообщает штаб ООС

"Миссия зафиксировала 10 танков, размещенных с нарушением линий отвода в неподконтрольной правительству районе Донецкой области - на полигоне близ н.п. Софиевка (40 км северо-восточнее Донецка)", - говорится в отчете.

Также наблюдатели обнаружили размещения реактивной системы залпового огня "Град", три самоходные гаубицы "Гвоздика" и семь гаубиц неустановленного типа за пределами мест хранения вооружения со стороны боевиков.

 

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