ОБСЕ зафиксировала 10 танков оккупантов вне мест отвода
27 мая, 2020, 12:02
Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ зафиксировала размещение 10 танков террористов вблизи населенного пункта Софиевка в Донецкой области с нарушением Минских договоренностей
Об этом говорится в отчете СММ ОБСЕ по 26 мая, сообщает штаб ООС
"Миссия зафиксировала 10 танков, размещенных с нарушением линий отвода в неподконтрольной правительству районе Донецкой области - на полигоне близ н.п. Софиевка (40 км северо-восточнее Донецка)", - говорится в отчете.
Также наблюдатели обнаружили размещения реактивной системы залпового огня "Град", три самоходные гаубицы "Гвоздика" и семь гаубиц неустановленного типа за пределами мест хранения вооружения со стороны боевиков.
Читайте также
-
-
22 мая, 2020 Война за реальность - 5 книг о победе в мире фейков
-
21 мая, 2020 Виталий Портников: Нужно вернуть власть народу
-
-
Читайте также
-
22 мая, 2020 Война за реальность - 5 книг о победе в мире фейков
-
21 мая, 2020 Виталий Портников: Нужно вернуть власть народу
-