Непобедимый украинский тяжеловес проведет бой в Киеве

27 мая, 2020, 16:16

Непобедимый украинский боксер супертяжелого веса Владислав Сиренко планирует провести следующий бой в конце июля в Киеве

Об этом сообщает Luckypunch.net в Instagram.

В конце июля в Киеве может состояться большой вечер бокса, который организует менеджер боксеров Максим Михайлов совместно с промоутерской компанией Facher Sportmanagement из Германии и украинской Top Boxing Generation.

Ожидается, что главным событием шоу станет поединок Владислава Сиренко против другого украинца - Павла Короленко.

Пока неизвестно, где состоится поединок и смогут ли на нем присутствовать зрители, ведь в Украине пока действует ограничение на проведение массовых мероприятий.

25-летний Владислав Сиренко выиграл все 13 боев на профессиональном ринге, 12 побед он одержал нокаутом.

Напомним, в октябре 2019 года Владислав Сиренко нокаутировал итальянца Айвана Ди Берердино в первом раунде.

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