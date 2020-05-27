Непобедимый украинский тяжеловес проведет бой в Киеве
Об этом сообщает Luckypunch.net в Instagram.
В конце июля в Киеве может состояться большой вечер бокса, который организует менеджер боксеров Максим Михайлов совместно с промоутерской компанией Facher Sportmanagement из Германии и украинской Top Boxing Generation.
Ожидается, что главным событием шоу станет поединок Владислава Сиренко против другого украинца - Павла Короленко.
Пока неизвестно, где состоится поединок и смогут ли на нем присутствовать зрители, ведь в Украине пока действует ограничение на проведение массовых мероприятий.
25-летний Владислав Сиренко выиграл все 13 боев на профессиональном ринге, 12 побед он одержал нокаутом.
Сиренко, Захожий, Иванов и Великовский могут провести бои в Киеве в конце июля Украинские боксеры @vladsirenkoboxing (13-0, 12 КО), @zakhozhiy_alexandr (13-0, 10 КО), @ ivanov_ukr12 (11-0-2, 7 КО ) и @velikovskii (16-2-1, 10 КО) могут вернуться в ринг в конце июля в Киеве Как сообщил @luckypunchnet менеджер боксеров @max_michailew, он вместе с немецкими промоутерами @faechersportmanagement совместно с украинской компанией @ topboxing.generation и @vladeliseev планують провести шоу в столице Украине Также Михайлев сообщил Предварительных соперников для своих подопечных на этот вечер. Сиренко будет противостоять Павел Кроленко из Харькова, Захожему - Константин Довбишенко из Вознесенска, Иванову - Роман Шкарупа, а Великовский - Руслан щелевого. Трансляция шоу запланирована на одном из ведущих телеканалов Напомним, предыдущее шоу Fächer Sportmanagement должно было состояться 28 марта в Германии, но было перенесено из-за коронавируса # украинскийбокс # Сиренко # пришедших # иванов # Великовский # лакипанчнет #ukrainianboxing #luckypunchnet
- Напомним, в октябре 2019 года Владислав Сиренко нокаутировал итальянца Айвана Ди Берердино в первом раунде.
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