На Ривненщине глава РГА заболел коронавирусом
27 мая, 2020, 14:36
У главы Березнивской райгосадминистрации Олега Пищанского подтвердили коронавирус
Об этом сообщил председатель Ривненской ОГА Виталий Коваль в Facebook.
"Вчера ПЦР-тест подтвердил COVID-19 у моего коллеги, главы Березнивской РГА Олега Песчанского. Его состояние стабильное. Он находится на самоизоляции", - отметил он.
Всего в Березнивском районе Ривненской области зафиксировано 40 случаев заболевания коронавирусом.
По состоянию на утро 27 мая на Ривненщине зафиксировано 1546 случаев заболевания COVID-19. За сутки выявлено 55 новых инфицированных, из них 113 детей и 295 медработников.
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