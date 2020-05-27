На Ривненщине глава РГА заболел коронавирусом

Об этом сообщил председатель Ривненской ОГА Виталий Коваль в Facebook.

"Вчера ПЦР-тест подтвердил COVID-19 у моего коллеги, главы Березнивской РГА Олега Песчанского. Его состояние стабильное. Он находится на самоизоляции", - отметил он.

Всего в Березнивском районе Ривненской области зафиксировано 40 случаев заболевания коронавирусом.

По состоянию на утро 27 мая на Ривненщине зафиксировано 1546 случаев заболевания COVID-19. За сутки выявлено 55 новых инфицированных, из них 113 детей и 295 медработников.

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