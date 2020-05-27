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Espreso.tvОбществоНа Прикарпатье количество зараженных коронавирусом в сутки выросло в шесть раз

На Прикарпатье количество зараженных коронавирусом в сутки выросло в шесть раз

По состоянию на утро 26 мая, в Системе мониторинга распространения эпидемии коронавируса сообщают о новых случаях заболевания в Прикарпатье

Об этом сообщает местное издание "Калитка".

В области уже 1306 лабораторно подтвержденных случаев заболевания - 25 новых за сутки, что почти шесть раз превышает показатель предыдущего дня, ведь вчера шла речь только о 4 новых больных.

Сейчас есть 5025 подозрений на коронавирусную болезнь. В общем болеет 559 (-11) человек.

В настоящее время умерло 74 человека. Новых смертей не зафиксировано.

Кроме того, выздоровели 673 (+36) пациентов.

Вчера в Ивано-Франковскую центральную городскую клиническую больницу госпитализировали 14 больных с пневмонией, двое - в тяжелом состоянии.

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