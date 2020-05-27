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Espreso.tvОбществоНа Херсонщине в отделение прокуратуры бросили "коктейль Молотова"

На Херсонщине в отделение прокуратуры бросили "коктейль Молотова"


фото: kn.ks.ua
Полиция устанавливает причастных к поджогу здания прокуратуры в городе Каховка Херсонской области

Об этом сообщает областная полиция в Facebook.

Сегодня около пяти часов утра ... пожарные сообщили о том, что в административном здании Каховской городской прокуратуры произошел пожар. Во время осмотра места происшествия следственно-оперативная группа Каховского отдела полиции обнаружила, что на первом этаже здания разбито стекло. У окна лежала стеклянная бутылка со следами легковоспламеняющегося вещества ", - говорится в сообщении.

Вещественные доказательства были изъяты и направлены на исследование. Основную версию преступления следствие связывает с профессиональной деятельностью прокуроров.

По данному факту открыто уголовное производство по ч.2 ст.347 Уголовного кодекса Украины (умышленное уничтожение или повреждение имущества сотрудника правоохранительного органа, сотрудника органа государственной исполнительной службы или частного исполнителя, совершенное путем поджога).

 

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