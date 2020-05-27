Москалю стало плохо в эфире телеканала, передачу прекратили

27 мая, 2020, 18:53

27 мая эксглаве Закарпатской ОГА Геннадию Москалю стало плохо в эфире телеканала NewsOne, передачу прервали

Об этом сообщает " УНИАН ".

Лицо Геннадия Москаля начало подергиваться после вопроса ведущей, или согласился бы он возглавить какую-то область, и он неестественно склонился над трибуной. На следующий вопрос Москаль не ответил. После этого ведущий шоу пояснил, что гостю стало плохо. Эфир прервали другим сюжетом.

69-летнему политику стало плохо в 17.46.

По информации СМИ, его госпитализировали с подозрением на инсульт. Однако впоследствии стало известно, что все обошлось - диагноз не подтвердили.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb