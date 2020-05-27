Медикам вернут налог с доплаты за борьбу с COVID-19 - ОПУ

27 мая, 2020, 17:02

Об этом говорится на сайте Офиса президента.

"Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и другие законы Украины относительно дополнительной поддержки налогоплательщиков на период осуществления мероприятий, направленных на предупреждение возникновения и распространения коронавирусной болезни (COVID-19)", - говорится в сообщении.

Поэтому закон позволит работникам учреждений здравоохранения государственной и / или коммунальной собственности, которые борются с распространением коронавируса и лечат пациентов с COVID-19, получить за май и июнь 2020 года денежную компенсацию налога на доходы физических лиц (НДФЛ), удержанного с их доплат в размере до 300% к заработной плате.

Также отмечается, что документ предусматривает возможность получения частичной помощи по безработице для физических лиц - предпринимателей в случае потери ими части дохода из-за карантинных ограничений.

"При этом такая помощь на период карантина с 2 апреля 2020 года не подлежит налогообложению налогом на доходы физических лиц и военным сбором. Кроме того, самозанятые лица освобождаются от уплаты единого социального взноса (ЕСВ) за себя за май - это период засчитываться им в страховой стаж для получения пенсий, выплат по социальному страхованию ", - говорится в сообщении.

Закон также предоставляет органам местного самоуправления право принять решение об уменьшении ставок платы за землю, налога на недвижимое имущество, отличное от земельного участка, в отношении объектов нежилой недвижимости, находящихся в собственности физических или юридических лиц.

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