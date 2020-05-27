Курс валют: гривня продолжает терять по отношению к доллару и евро

27 мая, 2020, 09:57

Национальный банк Украины ослабил официальный курс гривни к доллару на 3 копейки

Об этом говорится в данных НБУ.

Таким образом, по состоянию на 27 мая официальный курс установлен на уровне 26,90 гривни за доллар.

Официальный курс гривни к евро установлен на уровне 29,51 гривни за евро. По состоянию на 26 мая курс был 29,32 гривни.