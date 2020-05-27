Красный крест отправил 18 тонн стройматериалов в ОРДЛО, - ГНСУ
27 мая, 2020, 13:23
Четыре грузовика Международного Комитета Красного Креста пересекли КПВВ "Новотроицкое" в Донецкой области по маршруту Киев-Донецк
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