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Espreso.tvОбществоКрасный крест отправил 18 тонн стройматериалов в ОРДЛО, - ГНСУ

Красный крест отправил 18 тонн стройматериалов в ОРДЛО, - ГНСУ


фото: dpsu.gov.ua
Четыре грузовика Международного Комитета Красного Креста пересекли КПВВ "Новотроицкое" в Донецкой области по маршруту Киев-Донецк

Об этом сообщили в пресс-службе Госпогранслужбы.

Более 18 тонн стройматериалов для восстановления инфраструктуры направлены жителям временно оккупированных территорий.

Во время карантина пограничники продолжают обеспечивать оформление гуманитарных грузов на выезд в ОРДЛО.

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