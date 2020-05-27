Коронавирус: в Испании начался самый продолжительный за 40 лет траур по погибшим
Об этом сообщает AP.
"В Испании более чем 14 тысячах государственных учреждений приспустили флаги в то время, как европейская страна начала десятидневный период национального траура по погибшим от коронавируса", - говорится в сообщении.
Как сообщает агентство, король Испании Фелипе VI, премьер-министр страны Педро Санчес и депутаты парламента приняли участие в церемонии минутой молчания, почтив более 27 000 погибших от COVID-19.
Отмечается, что 10-дневный период траура в Испании считается самым длинным периодом по восстановлению демократии в стране в конце 70-х годов.
Согласно последним данным, в Испании 283 339 человек заболели коронавирусом. Среди них умерли 27 117 человек, а 196 958 вылечились.
Всего по состоянию на 27 мая коронавирусом в мире заразились более 5,7 млн человек.
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