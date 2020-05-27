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Espreso.tvОбществоКоличество заражений коронавирусом в Украине приближается к 22 тыс., за сутки - 321 новый случай

Количество заражений коронавирусом в Украине приближается к 22 тыс., за сутки - 321 новый случай

По состоянию на 9:00 среды, 27 мая, в Украине зафиксировано 21 905 случаев заражения коронавирусом COVID-19, из них 658 - смертельные, 7995 пациентов выздоровели

Об этом сообщает пресс служба МЗ.

В течение суток 26 мая был зафиксирован 321 новый случай.

По регионам эпидемия пока распространяется следующим образом:

Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:

Винницкая область - 932 случая;
Волынская область - 814 случаев;
Днепропетровская область - 905 случаев;
Донецкая область - 155 случаев;
Житомирская область - 660 случаев;
Закарпатская область - 1104 случая;
Запорожская область - 420 случаев;
Ивано-Франковская область - 1327 случаев;
Кировоградская область - 489 случаев;
г. Киев - 2739 случаев;
Киевская область - 1474 случая;
Львовская область - 1443 случая;
Луганская область - 45 случаев;
Николаевская область - 281 случай;
Одесская область - 853 случая;
Полтавская область - 267 случаев;
Ривненская область - 1514 случаев;
Сумская область - 166 случаев;
Тернопольская область - 1126 случаев;
Харьковская область - 959 случаев;
Херсонская область - 177 случаев;
Хмельницкая область - 381 случай;
Черновицкая область - 3144 случая;
Черкасская область - 393 случая;
Черниговская область - 137 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 27 мая 2020 г. в Центр поступило 924 сообщения о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 54885 сообщений о подозрении на COVID-19.

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