27 мая, 2020, 09:28

По состоянию на 9:00 среды, 27 мая, в Украине зафиксировано 21 905 случаев заражения коронавирусом COVID-19, из них 658 - смертельные, 7995 пациентов выздоровели

Об этом сообщает пресс служба МЗ.

В течение суток 26 мая был зафиксирован 321 новый случай.

По регионам эпидемия пока распространяется следующим образом:

Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:

Винницкая область - 932 случая;

Волынская область - 814 случаев;

Днепропетровская область - 905 случаев;

Донецкая область - 155 случаев;

Житомирская область - 660 случаев;

Закарпатская область - 1104 случая;

Запорожская область - 420 случаев;

Ивано-Франковская область - 1327 случаев;

Кировоградская область - 489 случаев;

г. Киев - 2739 случаев;

Киевская область - 1474 случая;

Львовская область - 1443 случая;

Луганская область - 45 случаев;

Николаевская область - 281 случай;

Одесская область - 853 случая;

Полтавская область - 267 случаев;

Ривненская область - 1514 случаев;

Сумская область - 166 случаев;

Тернопольская область - 1126 случаев;

Харьковская область - 959 случаев;

Херсонская область - 177 случаев;

Хмельницкая область - 381 случай;

Черновицкая область - 3144 случая;

Черкасская область - 393 случая;

Черниговская область - 137 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 27 мая 2020 г. в Центр поступило 924 сообщения о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 54885 сообщений о подозрении на COVID-19.

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