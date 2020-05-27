Кабмин одобрил документ о возможных поставках газа из США

27 мая, 2020, 16:16

Кабинет Министров одобрил меморандум о возможных поставках газа в Украину из США

Соответствующее решение было принято на заседании правительства 27 мая, передает РБК-Украина .

"Минекоенерго подготовило проект меморандума о сотрудничестве между Louisiana Natural Gas Exports и Кабинетом Министров Украины о содействии поставки газа в Украину и совершенствования газовой инфраструктуры, который предусматривает изучение возможности диверсификации путей поставок природного газа путем обеспечения долгосрочных поставок сжиженного природного газа и развития трансграничной газовой инфраструктуры Украины и ЕС ", - сказала исполняющая обязанности министра энергетики Ольга Буславець.

Проект меморандума должен быть доработан и согласован с Минфином, Минэкономики, НКРЭКУ, МИД и Минюстом.