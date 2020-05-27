Кабмин одобрил документ о возможных поставках газа из США
Соответствующее решение было принято на заседании правительства 27 мая, передает РБК-Украина .
"Минекоенерго подготовило проект меморандума о сотрудничестве между Louisiana Natural Gas Exports и Кабинетом Министров Украины о содействии поставки газа в Украину и совершенствования газовой инфраструктуры, который предусматривает изучение возможности диверсификации путей поставок природного газа путем обеспечения долгосрочных поставок сжиженного природного газа и развития трансграничной газовой инфраструктуры Украины и ЕС ", - сказала исполняющая обязанности министра энергетики Ольга Буславець.
Проект меморандума должен быть доработан и согласован с Минфином, Минэкономики, НКРЭКУ, МИД и Минюстом.
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