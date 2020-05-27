Гибель бойца ООС: представительство Украины в ООН потребовало от РФ прекратить насилие в Донбассе
Соответствующее заявление опубликовано в Twitter представительства Украины в ООН.
"Сегодня российские войска начали атаку на Донбассе, убив украинского солдата. Ежедневно нарушается режим прекращения огня. Россия должна отказаться от насилия и логики войны и выполнять свои обязательства в соответствии с согласованными выводами Парижского саммита "нормандской четверки" и Минских соглашений", - говорится в сообщении.
Today Russian forces launched an attack in #Donbas killing a Ukrainian soldier. The ceasefire is being violated daily. #Russia must give up violence and the logic of war, and implement its obligations under the agreed conclusions of the Paris N4 Summit and the Minsk Agreements . pic.twitter.com/1QJ9SiGzTe- UKR Mission to UN (@UKRinUN) May 26, 2020
- Напомним, 26 мая в зоне ООС вследствие вражеских обстрелов погиб украинский военный .
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