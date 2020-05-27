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Espreso.tvОбществоГибель бойца ООС: представительство Украины в ООН потребовало от РФ прекратить насилие в Донбассе

Гибель бойца ООС: представительство Украины в ООН потребовало от РФ прекратить насилие в Донбассе

Постоянное представительство Украины в ООН отреагировало на гибель украинского военного в зоне ООС вследствие российского обстрела, потребовав от России прекратить насилие на Донбассе

Соответствующее заявление опубликовано в Twitter представительства Украины в ООН.

"Сегодня российские войска начали атаку на Донбассе, убив украинского солдата. Ежедневно нарушается режим прекращения огня. Россия должна отказаться от насилия и логики войны и выполнять свои обязательства в соответствии с согласованными выводами Парижского саммита "нормандской четверки" и Минских соглашений", - говорится в сообщении.

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