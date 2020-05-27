Горишни Плавни возглавили список наименее загрязненных промышленных городов Украины

27 мая, 2020, 16:08

Город Горишни Плавни Полтавской области оказался наименее загрязненным промышленным городом Украины по итогам 2019 года

Об этом сообщает сайт Факты со ссылкой на данные Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского.

Оценка состояния загрязнения атмосферного воздуха в городах Украины проводилась по данным наблюдений в 39 городах на 129 стационарных постах сети мониторинга гидрометеорологических организаций. В атмосферном воздухе определялось содержание 22 загрязняющих веществ, включая восемь тяжелых металле

Согласно данным отчета о состоянии загрязнения окружающей среды опубликованном Центром геофизической обсерватории имени Б. Срезневского, город Горишни Плавни (Полтавской обл) является наименее загрязненным промышленным городом Украины по итогам 12 месяцев 2019 года.

Горишни Плавни с показателем 1,2 (до 5 пунктов - низкий уровень) заняли первую позицию из 39 промышленных городов Украины по комплексному индексу загрязнения атмосферы. Данный индекс высчитывает степень загрязнения атмосферного воздуха по пяти приоритетным загрязняющим примесям.

Пятерка лидеров по наименее загрязненным воздухом в январе-декабря 2019 года выглядит следующим образом: Горишни Плавни (39-е), Светловодск (38-е), Измаил (37-е), Харьков (36-е), Александрия (35 е). Из крупных промышленных предприятий в Горишних Плавнях расположен Полтавский, Еристовский и Белановского ГОК компании Константина Жеваго FERREXPO.

В свою очередь антирейтинг с высоким показателем загрязнения воздуха возглавило город Мариуполь. Высокий уровень загрязнения также зафиксировано в Днепре, Одессе, Каменском, Николаеве, Кривом Роге, Херсоне, Киеве, Запорожье и Луцке

В отчете подчеркивается, что высокий уровень загрязнения воздуха вышеуказанных городов был обусловлен в основном повышенным содержанием специфических вредных веществ - формальдегида, фенола, фтористого водорода, аммиака. Из основных примесей - диоксид азота, взвешенные вещества, оксид углерода. В этих городах находятся крупные промышленные предприятия. В Мариуполе расположены Металлургический комбинат имени Ильича и Азовсталь, принадлежащие Группе "Метинвест", в Днепре - ДТЭК Приднепровская ТЭС, принадлежащей Группе "ДТЭК" и Днепровский металлургический завод (Группа "DCH"); в Каменском - Днепроазот Игоря Коломойского и Днепровский металлургический комбинат корпорации "ИСД", который сейчас находится в оперативном управлении группы "Метинвест"; в Кривом Роге - АрселорМиттал Кривой Рог группы "АрселорМиттал", Северный, Центральный, Ингулецкий и Южный ГОК, которыми располагает "Метинвест"; в Киеве - Дарницкая ТЭЦ, принадлежащей компании "Евро-реконструкция"; в Запорожье - металлургический комбинат "Запорожсталь" группы "Метинвест".

При этом в отчете отмечается, что общий уровень загрязнения атмосферного воздуха в городах Украины за 12 месяцев 2019 по показателю КИЗА (усредненный коэффициент индекса загрязнения атмосферы, который определяется по пяти компонентам с высокой ПДК) повысился с 7,6 до 8,2 по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года из-за роста среднегодового содержания формальдегида.