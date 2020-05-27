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Espreso.tvОбществоГлаварь террористов Пушилин извинился за обстрелы "ДНР" по жилым кварталам, российские СМИ сообщили о сломанном аккаунте

Главарь террористов Пушилин извинился за обстрелы "ДНР" по жилым кварталам, российские СМИ сообщили о сломанном аккаунте

27 мая официальный Twitter главаря террористов Дениса Пушилина опубликовал сообщение, где он извиняется за обстрел жилых кварталов силами так называемой "ДНР"

О взломе аккаунта главаря террористов сообщили российские СМИ.

"Главарь" ДНР "Пушилин сообщил о взломе своего аккаунта в Twitter", - пишут российские "РИА Новости".

В заметке террориста говорится: "Приношу соболезнования пострадавшим жителям Донбасса за несогласованный обстрел жилых кварталов нашими подразделениями. Обещаю взять под личный контроль расследование фактов нарушений Минских соглашений вооруженными силами ДНР!"

Напомним, 26 мая стало известно, что Денис Пушилин имеет прописку в Ленинградской области тому же адресу, что и другая террористка - "глава МИД ДНР" Никанорова.

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