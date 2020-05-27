Глава Минвета получил полмиллиона гривен как единовременное денежное пособие по инвалидности

27 мая, 2020, 15:26

Министр по делам ветеранов Сергей Бессараб получил одноразовую денежную помощь в размере 525 тыс. 500 грн от Киевского городского военного комиссариата

Соответствующие изменения министр по делам ветеранов Сергей Бессараб обнародовал в своей декларации, передает ветеран АТО, работник фонда "Вернись живым" Андрей Римарук в Facebook.

"Не успел бывший генерал принять министерские дела, сразу принялся за свое обогащение. Он просто взял и оформил себе инвалидность, получив от государства полмиллиона гривен. Об этом свидетельствуют изменения в декларации паркетного чиновника ", - отметил Римарук.

Единовременное пособие Бессараб получил в соответствии с постановлением Кабмина от 25.12.13 № 975, который тогда возглавлял Николай Азаров.

Документ предусматривает "назначение и выплаты единовременной денежной помощи в случае гибели (смерти), инвалидности или частичной утраты трудоспособности без установления инвалидности военнослужащих, военнообязанных и резервистов, призванных на учебные (или проверочные) и специальные сборы или для прохождения службы в военном резерве".

Сегодня прожиточный минимум для трудоспособного лица составляет 2102 гривны. Итак, Бессараб получил максимальную 250-кратную выплату, предусмотренную постановлением (кроме летальных случаев, предусматривающих 500-кратное).

Задекларировал изменения в декларации Бессараб 18 мая 2020 года.

Скриншот декларации министра на сайте НАПК:

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