Германия выделит авиакомпании Lufthansa 9 млрд евро помощи: Ryanair подает в суд
27 мая, 2020, 12:04
Ирландский авиалоукостер Ryanair намерен в суде оспорить решение правительства Германии о выделении на фоне эпидемии коронавируса 9 млрд евро для авиакомпании-конкурента Lufthansa
Об этом сообщила пресс-служба авиакомпании.
"Ryanair подаст апелляцию против последнего примера незаконной государственной помощи Lufthansa", - заявил глава компании Майкл О'Лири.
Он также отметил, что такое соглашение между Lufthansa и правительством Германии "исказит честную конкуренцию" и позволит Lufthansa установить свои цены на уровне ниже рыночных.
Отметим, правительство ФРГ согласовало пакет помощи на 9 млрд евро для спасения Lufthansa.
По условиям договоренности, правительство ФРГ получит 20% у Lufthansa и два места в совете директоров.
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