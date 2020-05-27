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Espreso.tvОбществоГермания выделит авиакомпании Lufthansa 9 млрд евро помощи: Ryanair подает в суд

Германия выделит авиакомпании Lufthansa 9 млрд евро помощи: Ryanair подает в суд


фото: reuters
Ирландский авиалоукостер Ryanair намерен в суде оспорить решение правительства Германии о выделении на фоне эпидемии коронавируса 9 млрд евро для авиакомпании-конкурента Lufthansa

Об этом сообщила пресс-служба авиакомпании.

"Ryanair подаст апелляцию против последнего примера незаконной государственной помощи Lufthansa", - заявил глава компании Майкл О'Лири.

Он также отметил, что такое соглашение между Lufthansa и правительством Германии "исказит честную конкуренцию" и позволит Lufthansa установить свои цены на уровне ниже рыночных.

Отметим, правительство ФРГ согласовало пакет помощи на 9 млрд евро для спасения Lufthansa.

По условиям договоренности, правительство ФРГ получит 20% у Lufthansa и два места в совете директоров.

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