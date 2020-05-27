ГБР охотится не на тех, кто грабит и вывозит картины за границу, а на тех, кто их покупает и привозит в Украину, - Княжицкий
Об этом написал в Facebook народный депутат Николай Княжицкий.
"Порошенко на то время там не было. Картины были. То есть, ГБР гоняется не за теми, кто ограбил музеи и вывез картины из Украины, а за теми, кто их купил и привез в Украину! Каждый, кто понимает, что происходит в музеях, знает и об изъятых картинах, и об оригиналах, которые заменили копии, и о должностных лицах, которые с теми картинами сбежали из Украины. Но дел против них нет! Никаких! Опять повторяю: есть дело против Порошенко за то, что он картины в Украину привез!" - отметил Княжицкий.
По словам нардепа, ГБР нарушило законодательство, ворвавшись в музей Ивана Гончара в Киеве.
"Теперь о музее. Коллекцию Гончара, которая стала уникальной еще в советские времена, хотела уничтожить коммунистическая верхушка, сюда приходили диссиденты, это центр украинской традиции и духа. Именно поэтому ГБР Зеленского решило осквернить это место. Вопреки музейной инструкции, соглашении об охране, законам Украины "О музеях и музейном деле" и другим. Кто защитит директора и хранителя фондов, если что-то исчезнет? Это их ответственность. Почему бездействовала полиция, которая должна охранять музеи? Потому что ГБР вправе наказать любого полицейского, а наоборот невозможно. Во всей правоохранительной недоизмененной системе наибольшую опасность составляет не недореформированная полиция, а не полуимпотентное НАБУ, а беззаконное и антиукраинское ГБР. Интересно мне, как отреагируют на это унижение музея и руководства директора других музеев. Завтра они у вас двери будут ломать и топтаться по вашим картинах. а потом будут жечь книги", - сказал Княжицкий.
Читайте также: "Следователь" с недействительным удостоверением, незаконное проникновение и похищенные документы: адвокат Головань рассказал подробности ситуации в музее Гончара.
- 26 мая, пятый президент Украины Петр Порошенко в музее Гончара открыл выставку картин.
- Впоследствии спецназ ГБР заблокировал вход в музей Гончара, не пускали ни посетителей, ни депутатов.
- В ГБР заявили, что силовые методы не применяли.
Читайте также
-
-
22 мая, 2020 Война за реальность - 5 книг о победе в мире фейков
-
21 мая, 2020 Виталий Портников: Нужно вернуть власть народу
-
-
Читайте также
-
22 мая, 2020 Война за реальность - 5 книг о победе в мире фейков
-
21 мая, 2020 Виталий Портников: Нужно вернуть власть народу
-