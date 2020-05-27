ГБР охотится не на тех, кто грабит и вывозит картины за границу, а на тех, кто их покупает и привозит в Украину, - Княжицкий

27 мая, 2020, 11:13

Вчера дикие и невежественные ДБРовцы ворвались в Музей Гончара. Взломали дверь. Без всяких оснований и судебных решений. Вопреки закону. Якобы хотели вручить Порошенко подозрение за незаконный ввоз картин

Об этом написал в Facebook народный депутат Николай Княжицкий.

"Порошенко на то время там не было. Картины были. То есть, ГБР гоняется не за теми, кто ограбил музеи и вывез картины из Украины, а за теми, кто их купил и привез в Украину! Каждый, кто понимает, что происходит в музеях, знает и об изъятых картинах, и об оригиналах, которые заменили копии, и о должностных лицах, которые с теми картинами сбежали из Украины. Но дел против них нет! Никаких! Опять повторяю: есть дело против Порошенко за то, что он картины в Украину привез!" - отметил Княжицкий.

По словам нардепа, ГБР нарушило законодательство, ворвавшись в музей Ивана Гончара в Киеве.

"Теперь о музее. Коллекцию Гончара, которая стала уникальной еще в советские времена, хотела уничтожить коммунистическая верхушка, сюда приходили диссиденты, это центр украинской традиции и духа. Именно поэтому ГБР Зеленского решило осквернить это место. Вопреки музейной инструкции, соглашении об охране, законам Украины "О музеях и музейном деле" и другим. Кто защитит директора и хранителя фондов, если что-то исчезнет? Это их ответственность. Почему бездействовала полиция, которая должна охранять музеи? Потому что ГБР вправе наказать любого полицейского, а наоборот невозможно. Во всей правоохранительной недоизмененной системе наибольшую опасность составляет не недореформированная полиция, а не полуимпотентное НАБУ, а беззаконное и антиукраинское ГБР. Интересно мне, как отреагируют на это унижение музея и руководства директора других музеев. Завтра они у вас двери будут ломать и топтаться по вашим картинах. а потом будут жечь книги", - сказал Княжицкий.

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