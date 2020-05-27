ЕС разработал план по спасению экономики на 750 млрд евро
Об этом сообщила пресс-служба Еврокомиссии.
Согласно объяснению, цель программы - обеспечение устойчивого, инклюзивного, равного и справедливого экономического восстановления для всех стран-членов ЕС.
Вместе с предыдущими пакетами и планами финансовой помощи общий бюджет "антикоронакризисных" мер ЕС составит 1,85 трлн евро. "Следующее поколение ЕС" в случае утверждения будет включено в бюджет Евросоюза на 2021-27 годы.
Планируется, что 750 млрд евро распределят по трем направлениям:
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поддержка государств-членов в инвестировании и проведении реформ;
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перезапуск экономики ЕС путем стимулирования частных инвестиций;
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реагирование на уязвимости, которые показал кризис (например, увеличение финансирования программ здравоохранения).
При этом две трети средств (500 млрд евро) планируют привлекать как гранты, а остальные - как займ. Кроме того, Еврокомиссия предлагает изменения в текущий бюджет (2014-2020), чтобы высвободить для борьбы с коронавирусным кризисом еще 11,5 млрд евро.
"Это момент Европы. Наша воля к действию должна соответствовать вызовам, которые стоят перед нами ", - заявила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
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