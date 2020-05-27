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Espreso.tvОбществоЕС разработал план по спасению экономики на 750 млрд евро

ЕС разработал план по спасению экономики на 750 млрд евро

Европейская комиссия представила план по восстановлению экономики, для которого понадобится 750 млрд евро. Название проекта - "Следующее поколение ЕС"

Об этом сообщила пресс-служба Еврокомиссии.

Согласно объяснению, цель программы - обеспечение устойчивого, инклюзивного, равного и справедливого экономического восстановления для всех стран-членов ЕС.

Вместе с предыдущими пакетами и планами финансовой помощи общий бюджет "антикоронакризисных" мер ЕС составит 1,85 трлн евро. "Следующее поколение ЕС" в случае утверждения будет включено в бюджет Евросоюза на 2021-27 годы.

Планируется, что 750 млрд евро распределят по трем направлениям:

  • поддержка государств-членов в инвестировании и проведении реформ;

  • перезапуск экономики ЕС путем стимулирования частных инвестиций;

  • реагирование на уязвимости, которые показал кризис (например, увеличение финансирования программ здравоохранения).

При этом две трети средств (500 млрд евро) планируют привлекать как гранты, а остальные - как займ. Кроме того, Еврокомиссия предлагает изменения в текущий бюджет (2014-2020), чтобы высвободить для борьбы с коронавирусным кризисом еще 11,5 млрд евро.

"Это момент Европы. Наша воля к действию должна соответствовать вызовам, которые стоят перед нами ", - заявила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

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