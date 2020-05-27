ЕС разработал план по спасению экономики на 750 млрд евро

27 мая, 2020, 17:07

Европейская комиссия представила план по восстановлению экономики, для которого понадобится 750 млрд евро. Название проекта - "Следующее поколение ЕС"

Об этом сообщила пресс-служба Еврокомиссии.

Согласно объяснению, цель программы - обеспечение устойчивого, инклюзивного, равного и справедливого экономического восстановления для всех стран-членов ЕС.

Вместе с предыдущими пакетами и планами финансовой помощи общий бюджет "антикоронакризисных" мер ЕС составит 1,85 трлн евро. "Следующее поколение ЕС" в случае утверждения будет включено в бюджет Евросоюза на 2021-27 годы.

Планируется, что 750 млрд евро распределят по трем направлениям:

поддержка государств-членов в инвестировании и проведении реформ;

перезапуск экономики ЕС путем стимулирования частных инвестиций;

реагирование на уязвимости, которые показал кризис (например, увеличение финансирования программ здравоохранения).

При этом две трети средств (500 млрд евро) планируют привлекать как гранты, а остальные - как займ. Кроме того, Еврокомиссия предлагает изменения в текущий бюджет (2014-2020), чтобы высвободить для борьбы с коронавирусным кризисом еще 11,5 млрд евро.

"Это момент Европы. Наша воля к действию должна соответствовать вызовам, которые стоят перед нами ", - заявила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.