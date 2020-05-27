Экс-главный военный прокурор Матиос начал деятельность адвоката
27 мая, 2020, 12:42
Бывший главный военный прокурор Анатолий Матиос стал адвокатом
Об этом говорится в Едином реестре адвокатов Украины.
Матиос работать в Луцке, удостоверение ему выдали 15 мая в областном Совете адвокатов.
Адвокатами также стали несколько его подчиненных из военной прокуратуры Ольга Миргородская, Дмитрий Борзых, Виталий Опанасенко.
- Бывший главный военный прокурор Анатолий Матиос заявил, что Министерство обороны уволило его с военной службы в запас.
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