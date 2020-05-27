Чисора заверил, что на его бой с Усиком пустят зрителей
27 мая, 2020, 13:52
Британский боксер Дерек Чисора уверен, что его поединок против украинца Александра Усика состоится со зрителями на трибунах
Об этом сообщает The Sun.
По словам Чисоры, он убежден, что его поединок с Усиком имеет слишком громкую вывеску, чтобы проводить его при пустых трибунах.
"Я знаю, что промоутер Эдди Хирн будет устраивать вечера бокса в саду возле офиса Matchroom. Однако наш поединок с Усиком не состоятся без зрителей. На кону стоят большие деньги, поэтому продажа билетов имеет значение", - сказал Чисора.
Бой Чисоры и Усика должен был состояться в мае, однако был перенесен на неопределенный срок из-за пандемии коронавируса.
- Напомним, 27 мая Александр Усик заявил, что мощный удар не спасет Дерека Чисору от поражения.
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