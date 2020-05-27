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Espreso.tvСпортЧисора заверил, что на его бой с Усиком пустят зрителей

Чисора заверил, что на его бой с Усиком пустят зрителей


фото: Getty Images
Британский боксер Дерек Чисора уверен, что его поединок против украинца Александра Усика состоится со зрителями на трибунах

Об этом сообщает The Sun.

По словам Чисоры, он убежден, что его поединок с Усиком имеет слишком громкую вывеску, чтобы проводить его при пустых трибунах.

"Я знаю, что промоутер Эдди Хирн будет устраивать вечера бокса в саду возле офиса Matchroom. Однако наш поединок с Усиком не состоятся без зрителей. На кону стоят большие деньги, поэтому продажа билетов имеет значение", - сказал Чисора.

Бой Чисоры и Усика должен был состояться в мае, однако был перенесен на неопределенный срок из-за пандемии коронавируса.

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