Чисора заверил, что на его бой с Усиком пустят зрителей

27 мая, 2020, 13:52

Британский боксер Дерек Чисора уверен, что его поединок против украинца Александра Усика состоится со зрителями на трибунах

Об этом сообщает The Sun.

По словам Чисоры, он убежден, что его поединок с Усиком имеет слишком громкую вывеску, чтобы проводить его при пустых трибунах.

"Я знаю, что промоутер Эдди Хирн будет устраивать вечера бокса в саду возле офиса Matchroom. Однако наш поединок с Усиком не состоятся без зрителей. На кону стоят большие деньги, поэтому продажа билетов имеет значение", - сказал Чисора.

Бой Чисоры и Усика должен был состояться в мае, однако был перенесен на неопределенный срок из-за пандемии коронавируса.

Напомним, 27 мая Александр Усик заявил, что мощный удар не спасет Дерека Чисору от поражения.

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