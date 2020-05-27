Чемпион мира сделал дубль за 4 минуты в матче за "Динамо". ВИДЕО
27 мая, 2020, 14:34
Полузащитник "Динамо" Георгий Цитаишвили забил 2 гола за первые 4 минуте контрольного матча с "Олимпиком"
Об этом сообщает Еспресо.TV.
27 мая в Киеве Цитаишвили в контрольном матче против "Олимпика" отметился голами на 2-й и 4-й минутах.
Матч продолжается.
В нынешнем сезоне Георгий Цитаишвили сыграл за "Динамо" только 5 матчей и отдал 1 результативную передачу.
В 2019 году в составе молодежной сборной Украины он стал чемпионом мира U20.
- Напомним, 7 мая Георгий Цитаишвили заявил, что надеется через несколько лет перейти из "Динамо" к европейскому топ-клубу.
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