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Espreso.tvСпортЧемпион мира сделал дубль за 4 минуты в матче за "Динамо". ВИДЕО

Чемпион мира сделал дубль за 4 минуты в матче за "Динамо". ВИДЕО


фото: Getty Images
Полузащитник "Динамо" Георгий Цитаишвили забил 2 гола за первые 4 минуте контрольного матча с "Олимпиком"

Об этом сообщает Еспресо.TV.

27 мая в Киеве Цитаишвили в контрольном матче против "Олимпика" отметился голами на 2-й и 4-й минутах.

Матч продолжается.

В нынешнем сезоне Георгий Цитаишвили сыграл за "Динамо" только 5 матчей и отдал 1 результативную передачу.

В 2019 году в составе молодежной сборной Украины он стал чемпионом мира U20.

 

  • Напомним, 7 мая Георгий Цитаишвили заявил, что надеется через несколько лет перейти из "Динамо" к европейскому топ-клубу.

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