Чемпион мира по боксу в супертяжелом весе бросил вызов звезде UFC

27 мая, 2020, 16:54

Обладатель "временного" титула чемпиона мира по боксу по версии WBC в супертяжелом весе британец Диллиан Уайт намерен встретиться с французским бойцом смешанных единоборств Франсисом Нганну

Об этом заявил промоутер Уайта - Эдди Хирн, сообщает Sky Sports .

По словам Хирна, бой Уайта против Нганну может состояться в конце 2020 года, после того, как британец встретится с россиянином Александром Поветкиным.

"Я никогда не думал рассматривать эту возможность серьезно, но на прошлой неделе нам пришлось это сделать. Цель Диллиан Уайта - стать чемпионом мира, но я не удивлюсь, если он встретится с Нганну до конца этого года. Очевидно, что Поветкин следующий, но есть еще октябрь, ноябрь и декабрь ", - сказал Хирн.

По его словам, он в ближайшее время проведет переговоры об организации поединка с президентом UFC (Абсолютного бойцовского чемпионата) Дейной Уайтом.

"Я должен поговорить Дейн Уайтом и спросить, как это работает. Можем ли мы это сделать? Сделаем это в ринге или в клетке, раунды будут чередоваться по правилам бокса и ММА?. К этому бою есть большой интерес. Думаю, он принесет большие деньги ", - сказал Хирн.

Диллиан Уайт владеет титулом "временного" чемпиона мира WBC (Всемирного боксерского совета) в супертяжелом весе. Он имеет опыт выступлений в смешанных единоборствах и кикбоксингу.

22 апреля Диллиан Уайт заявил, что намерен стать чемпионом мира по боксу и смешанным единоборствам.

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