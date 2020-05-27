Чемпион мира по боксу в супертяжелом весе бросил вызов звезде UFC
Об этом заявил промоутер Уайта - Эдди Хирн, сообщает Sky Sports .
По словам Хирна, бой Уайта против Нганну может состояться в конце 2020 года, после того, как британец встретится с россиянином Александром Поветкиным.
"Я никогда не думал рассматривать эту возможность серьезно, но на прошлой неделе нам пришлось это сделать. Цель Диллиан Уайта - стать чемпионом мира, но я не удивлюсь, если он встретится с Нганну до конца этого года. Очевидно, что Поветкин следующий, но есть еще октябрь, ноябрь и декабрь ", - сказал Хирн.
По его словам, он в ближайшее время проведет переговоры об организации поединка с президентом UFC (Абсолютного бойцовского чемпионата) Дейной Уайтом.
"Я должен поговорить Дейн Уайтом и спросить, как это работает. Можем ли мы это сделать? Сделаем это в ринге или в клетке, раунды будут чередоваться по правилам бокса и ММА?. К этому бою есть большой интерес. Думаю, он принесет большие деньги ", - сказал Хирн.
Диллиан Уайт владеет титулом "временного" чемпиона мира WBC (Всемирного боксерского совета) в супертяжелом весе. Он имеет опыт выступлений в смешанных единоборствах и кикбоксингу.
- 22 апреля Диллиан Уайт заявил, что намерен стать чемпионом мира по боксу и смешанным единоборствам.
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