Автомобилем вместо самолета Кулеба поедет в Венгрию обсудить с Сийярто торговлю и проблемы в отношениях между странами
27 мая, 2020, 12:24
В пятницу, 29 мая, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба посетит с рабочим визитом Венгрию для встречи с министром внешней экономики и иностранных дел Венгрии Петером Сийярто
Об этом сообщает пресс-служба министерства.
"Путешествие будет проходить с соблюдением всех надлежащих правил безопасности, необходимых в условиях пандемии COVID-19", - заверили в министерстве.
Встреча с венгерским коллегой станет первым невиртуальным зарубежным визитом главы МИД Украины в должности.
Поскольку авиасообщение в условиях пандемии ограничено, Кулеба осуществит визит автомобилем, преодолев тысячи километров из Киева в Будапешт.
В ходе визита Кулеба и Сийярто обсудят дальнейшее развитие инвестиционного и торгового сотрудничества Украины и Венгрии, воплощение инфраструктурных проектов, пути дальнейшей координации усилий по преодолению последствий пандемии COVID-19.
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