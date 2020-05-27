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Espreso.tvОбществоАвтомобилем вместо самолета Кулеба поедет в Венгрию обсудить с Сийярто торговлю и проблемы в отношениях между странами

Автомобилем вместо самолета Кулеба поедет в Венгрию обсудить с Сийярто торговлю и проблемы в отношениях между странами


фото: lb.ua
В пятницу, 29 мая, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба посетит с рабочим визитом Венгрию для встречи с министром внешней экономики и иностранных дел Венгрии Петером Сийярто

Об этом сообщает пресс-служба министерства.

"Путешествие будет проходить с соблюдением всех надлежащих правил безопасности, необходимых в условиях пандемии COVID-19", - заверили в министерстве.

Встреча с венгерским коллегой станет первым невиртуальным зарубежным визитом главы МИД Украины в должности.

Поскольку авиасообщение в условиях пандемии ограничено, Кулеба осуществит визит автомобилем, преодолев тысячи километров из Киева в Будапешт.

В ходе визита Кулеба и Сийярто обсудят дальнейшее развитие инвестиционного и торгового сотрудничества Украины и Венгрии, воплощение инфраструктурных проектов, пути дальнейшей координации усилий по преодолению последствий пандемии COVID-19.

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