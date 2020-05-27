Автоматические "тепловые ловушки" и защитный дым: в ВМС показали новый артиллерийский катер

27 мая, 2020, 20:33

В рамках учений Военно-морские силы Украины проверили технические возможности одного из новых артиллерийских катеров

Об этом сообщает пресс-служба ВМС.

Украинские Военно-морские силы проверили технические возможности одного из новых артиллерийских катеров в рамках учений малых бронированных артиллерийских катеров национального флота.

"Среди задач, которые выполняли экипажи, была проверка автоматической системы защиты от наведения оружия противника. Следует отметить, что сложное современное оборудование катеров позволяет защитить экипаж и корпус катера с помощью "тепловых ловушек", которые срабатывают в автоматическом режиме, в случае облучения объекта. Эта система, по своим свойствам напоминает системы защиты самолетов ", - говорится в сообщении.

Отмечается, что также была испытана защитная система задымления.

"Так же, как танки на поле боя используют интегрированные системы дымовых завес, чтобы спасти машину от лазерного наведения управляемых противотанковых систем, катера способны образовывать огромное дымовое облако.

Площадь, покрывает дымовая завеса, которая позволяет не только исключить прицеливание, но и полностью скрыть визуально, на некоторое время, точное место нахождения катера ", - говорится в сообщении.

Фото: navy.mil.gov.ua

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