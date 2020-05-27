Атака "Слуг народа" на украинскую идентичность продолжается, - Синютка

27 мая, 2020, 19:42

Атака "Слуг народа" на украинскую идентичность продолжается, считает народный депутат Украины от "Европейской Солидарности" Олег Синютка

Спикер Разумков сегодня заявил, что закон о языке нужно менять. И, что в "Слуге народа" продолжается дискуссия на тему - как менять?



То что власти, которая живет по мировоззрению "какая разница", мозолит закон о языке, известно давно. И попыток изменить закон также было несколько. Идеологом этих изменений выступал известный украинофоб из "Слуг народа" - Бужанский. Успехом эти попытки не увенчались.

Так считает народный депутат от "Европейской Солидарности" Олег Синютка.

"Мы, "Европейская Солидарность", сделаем все, чтобы и в дальнейшем эти попытки остались безрезультатными.

Просто нужно четко зафиксировать для всех украинских граждан, что тему понижения статуса украинского языка сегодня комментирует уже спикер ВР, главный представитель "Слуг народа" и соратник президента - Разумков. Он не нашел в себе смелости прокомментировать вчерашнюю варварскую атаку ГБР на Музей Ивана Гончара, который даже в советское время был центром украинской культуры и национального духа. Местом, где собирались диссиденты и все, кому украинство было дорогим.

Но Разумков нашел время "порассуждать" о несовершенстве закона об украинском языке. Поэтому он и все "Слуги", пусть услышат: Не вы принимали этот закон и изменить его вы также не сможете.

Атака на украинский язык, это помощь Путину, его оккупационным войскам и "русскому миру", - написал Синютка на своей странице в Facebook.