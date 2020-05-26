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Espreso.tvСпортЗнаменитая биатлонистка ошарашила фанатов фотографиями с крутой скалы

Знаменитая биатлонистка ошарашила фанатов фотографиями с крутой скалы


фото: Getty Images
Легендарная биатлонистка сборной Германии Дальмайер забралась на крутую скалу, где сделала огромные фотографии

Фото из экспедиции спортсменка опубликовала в Instagram.

"Воздушное восхождения. Было интересно открывать скалы вокруг Берхтесгадена. Благодарю за замечательный совет!", - написала немка.

Дальмайер является двукратной олимпийской чемпионкой, выигрывала "Большой хрустальный глобус". Также становилась семикратной чемпионкой мира.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Сообщение, распространенный Laura_Dahlmeier (@laura_dahlmeier)

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