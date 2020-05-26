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Espreso.tvОбществоЗеленский предлагает застраховать всех медиков, которые имеют дело с COVID-19

Зеленский предлагает застраховать всех медиков, которые имеют дело с COVID-19

Президент Украины Владимир Зеленский предлагает, чтобы все украинские медики, борющиеся с коронавирусом, были застрахованы

Об этом он сказал на традиционном совещании с представителями Кабмина и главных государственных ведомств, ответственных за мероприятия по предотвращению распространения COVID-19, передает пресс-служба Офиса президента.

Зеленский навел пример Луганской облгосадминистрации, застраховавшей всех медиков, которые борются с коронавирусом.

"Я уже отмечал, что это надо воплотить по всей Украине. Пожалуйста, соберите все документы, которые дадут понять, когда наши врачи будут застрахованы", - сказал президент министру развития громад и территорий Украины Алексею Чернышеву.

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