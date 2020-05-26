Зеленский предлагает застраховать всех медиков, которые имеют дело с COVID-19

26 мая, 2020, 15:55

Об этом он сказал на традиционном совещании с представителями Кабмина и главных государственных ведомств, ответственных за мероприятия по предотвращению распространения COVID-19, передает пресс-служба Офиса президента.

Зеленский навел пример Луганской облгосадминистрации, застраховавшей всех медиков, которые борются с коронавирусом.

"Я уже отмечал, что это надо воплотить по всей Украине. Пожалуйста, соберите все документы, которые дадут понять, когда наши врачи будут застрахованы", - сказал президент министру развития громад и территорий Украины Алексею Чернышеву.