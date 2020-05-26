Зеленский подписал Годовую национальную программу Украина-НАТО

26 мая, 2020, 19:49

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

"Годовая национальная программа (ГНП) определяет стратегическую цель реформ, цели и приоритетные задачи в рамках реализации политики евроатлантической интеграции Украины, а также государственные органы, ответственные за выполнение этих задач. Программа является системным документом, направленным на планомерную реализацию закрепленного Конституцией Украины стратегического курса государства на приобретение полноправного членства в Организации Североатлантического договора", - говорится в сообщении.

Особое внимание в программе уделено вопросам достижения соответствия критериям членства в НАТО, перевода сектора безопасности и обороны Украины на стандарты НАТО и укрепления демократического гражданского контроля. Главный акцент в программе сделан на усилиях государства для обеспечения безопасности и благосостояния человека как ключевого субъекта национальной безопасности.

Реализация всеобъемлющих реформ в различных сферах, предусмотренных РНП, должна еще больше приблизить Украину к Альянсу.

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