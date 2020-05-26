Завербовал переводчика Гройсмана: шпиону РФ объявили подозрение в подстрекательстве к госизмене

26 мая, 2020, 12:10

В ОГПУ заявили, что объявили подозрение шпиону РФ в подстрекательстве к госизмене заместителя руководителя протокола и помощника экс-премьер-министра Владимира Гройсмана, - Станислава Ежова

Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора Украины.

"Сообщено о подозрении гражданину Российской Федерации начальнику оперативного отдела 74-го разведывательного центра Главного управления Генштаба ВС РФ в подстрекательстве гражданина Украины к государственной измене (ч. 4 ст. 27, ч. 1 ст. 111 УК Украины)", - говорится в сообщении .

По данным следствия, шпион РФ в 2017 году привлек к конфиденциальному сотрудничеству гражданина Украины, который в то время занимал должность заместителя руководителя Протокола премьер-министра Украины, с целью получения от него сведений, разглашение которых могло навредить суверенитету, территориальной целостности и неприкосновенности Украины .

Напомним, 20 декабря 2017 года сотрудники контрразведки Службы безопасности Украины разоблачили чиновника секретариата Кабмина на деятельности в интересах спецслужб России.

СМИ сообщили, что по подозрению в сотрудничестве со спецслужбами России задержали заместителя руководителя протокола премьер-министра Ежова.

Гройсман поблагодарил работников СБУ за профессионализм и бдительность.

Премьер-министр Владимир Гройсман знал от СБУ, что его переводчик Станислав Ежов работает на спецслужбы России за несколько месяцев до его задержания

Позже Ежова обменяли на военнопленных и заложников в рамках обмена с РФ в 2019 году

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