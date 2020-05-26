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Espreso.tvОбществоЗавербовал переводчика Гройсмана: шпиону РФ объявили подозрение в подстрекательстве к госизмене

Завербовал переводчика Гройсмана: шпиону РФ объявили подозрение в подстрекательстве к госизмене

В ОГПУ заявили, что объявили подозрение шпиону РФ в подстрекательстве к госизмене заместителя руководителя протокола и помощника экс-премьер-министра Владимира Гройсмана, - Станислава Ежова

Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора Украины.

"Сообщено о подозрении гражданину Российской Федерации начальнику оперативного отдела 74-го разведывательного центра Главного управления Генштаба ВС РФ в подстрекательстве гражданина Украины к государственной измене (ч. 4 ст. 27, ч. 1 ст. 111 УК Украины)", - говорится в сообщении .

По данным следствия, шпион РФ в 2017 году привлек к конфиденциальному сотрудничеству гражданина Украины, который в то время занимал должность заместителя руководителя Протокола премьер-министра Украины, с целью получения от него сведений, разглашение которых могло навредить суверенитету, территориальной целостности и неприкосновенности Украины .

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