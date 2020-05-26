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Espreso.tvОбществоИзнасилование полицейскими в Кагарлыке: переаттестация работников отделения продлится около двух месяцев

Изнасилование полицейскими в Кагарлыке: переаттестация работников отделения продлится около двух месяцев

Переаттестация работников Кагарлыкского отдела полиции продлится около двух месяцев

Об этом РБК-Украина сообщила пресс-секретарь Национальной полиции Киевской области Виталина Грохольская.

"Кагарлыкское отделение полиции работает в штатном режиме, несмотря на то, что руководство отстранено от исполнения обязанностей. Личный состав выведен под внештат. Вместо отстраненного руководства назначен и. о. из числа работников управления полиции области. Продолжится комплексное служебное расследование. Служебное расследование продолжается по законодательству месяц. Комплексно проведена аттестация всех работников личного состава Кагарлыкского отделение полиции. Конечно, переаттестация может продлиться 2 месяца. Но это ни в коей мере не влияет на правоохранительную деятельность подразделения", - заявила Грохольская.

По ее словам, после увольнения предыдущего руководителя отдела Сергея Панасенко, исполняющим обязанности председателя Кагарлыкского отделения полиции назначен Дмитрий Литвин.

"Сейчас он временно исполняющий начальника Кагарлыкского отдела полиции. Он вчера был назначен. А он, Дмитрий Литвин, находился и находится на основной должности помощника начальника главного управления Нацполициы в Киевской области", - добавила она.

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