Изнасилование полицейскими в Кагарлыке: переаттестация работников отделения продлится около двух месяцев

Об этом РБК-Украина сообщила пресс-секретарь Национальной полиции Киевской области Виталина Грохольская.

"Кагарлыкское отделение полиции работает в штатном режиме, несмотря на то, что руководство отстранено от исполнения обязанностей. Личный состав выведен под внештат. Вместо отстраненного руководства назначен и. о. из числа работников управления полиции области. Продолжится комплексное служебное расследование. Служебное расследование продолжается по законодательству месяц. Комплексно проведена аттестация всех работников личного состава Кагарлыкского отделение полиции. Конечно, переаттестация может продлиться 2 месяца. Но это ни в коей мере не влияет на правоохранительную деятельность подразделения", - заявила Грохольская.

По ее словам, после увольнения предыдущего руководителя отдела Сергея Панасенко, исполняющим обязанности председателя Кагарлыкского отделения полиции назначен Дмитрий Литвин.

"Сейчас он временно исполняющий начальника Кагарлыкского отдела полиции. Он вчера был назначен. А он, Дмитрий Литвин, находился и находится на основной должности помощника начальника главного управления Нацполициы в Киевской области", - добавила она.

Напомним, в Кагарлыке Киевской области двое полицейских изнасиловали и пытали женщину в отделе полиции.

После заявления пострадавшей о преступлении участок полиции был расформирован, насильников задержали, а остальным работникам отделения назначена переаттестация.

За изнасилование женщины в Кагарлыке в Киевской области задержаны полицейские Николай Кузив и Сергей Сулима, сообщают СМИ

Заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко заявил, что полицейских, которых подозревают в изнасиловании женщины в отделении полиции Кагарлыка Киевской области, ждет лишение свободы на длительный срок. Он также исключил массовую переаттестацию полиции после этого случая.

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