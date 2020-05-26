Из-за разрушения домов в Одессе жилой фонд в центре города проверят на наличие трещин
26 мая, 2020, 08:35
Жилищно-коммунальные сервисы начали мониторинг одесских домов, расположенных рядом с новостройками
Поручение подписал и.о. заместителя городского главы Дмитрий Жеман, передает пресс служба горсовета.
Речь идет о домах старого фонда, возле которых уже построены, строятся или могут быть возведены новостройки.
"Обвалы жилых домов по улицам Торговой и Среднефонтанской показали, что в обоих случаях по соседству были проведены или активно проводятся работы по застройке. В связи с этим мы проводим инвентаризацию старых домов в центральной части Одессы", - отметил Жеман.
Сейчас сотрудники проводят визуальный осмотр домов о наличии трещин в несущих конструкциях. В случае их нахождения устанавливаются «маяки», которые показывают, есть ли проблемы по данному зданию.
- Напомним, 18 мая в Одессе по адресу ул.Торговая, 20 частично обвалилась стена 4-этажного жилого дома.
Читайте также
-
-
22 мая, 2020 Война за реальность - 5 книг о победе в мире фейков
-
21 мая, 2020 Виталий Портников: Нужно вернуть власть народу
-
-
Читайте также
-
22 мая, 2020 Война за реальность - 5 книг о победе в мире фейков
-
21 мая, 2020 Виталий Портников: Нужно вернуть власть народу
-