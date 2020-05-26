Италия: многотысячные толпы празднуют "свободу", власти угрожают вернуть карантин
Об этом сообщает The Wall Street Journal.
"Итальянские политики угрожают восстановить ограничения на передвижение людей и заявили о намерении нанять 60 тысяч безработных-волонтеров для надзора за соблюдением социального дистанцирования. Это связано с тем, что тысячи граждан вышли на улицы городов праздновать с алкоголем окончание карантина", - говорится в сообщении.
Многие итальянцы заполнили пляжи, парки и бары в течение последних выходных, часто при этом игнорируя необходимость соблюдения социальной дистанции и не нося защитных масок.
Ситуация вызвала беспокойство мэров городов, которые опасаются, что такое количество людей на улицах приведет к повторной вспышке.
Прошедшие выходные были первыми с тех пор, как Италия отменила запрет видеться с друзьями и снова открыла бары.
Италия планирует снять ограничения как на межрегиональные, так и на международные поездки в пределах Шенгенской зоны с 3 июня.
На прошлой неделе премьер-министр Италии Джузеппе Конте уже выразил обеспокоенность тем, что жители страны вернулись к обычной ночной жизни, игнорируя рекомендации по дистанцированию и гигиене.
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