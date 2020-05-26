Италия: многотысячные толпы празднуют "свободу", власти угрожают вернуть карантин

26 мая, 2020, 16:12

Власти Италии выдвинули угрозу вернуть жесткие меры ограничений на передвижение граждан в связи с тем, что тысячи итальянцев вышли на улице праздновать окончание карантина

Об этом сообщает The Wall Street Journal.

"Итальянские политики угрожают восстановить ограничения на передвижение людей и заявили о намерении нанять 60 тысяч безработных-волонтеров для надзора за соблюдением социального дистанцирования. Это связано с тем, что тысячи граждан вышли на улицы городов праздновать с алкоголем окончание карантина", - говорится в сообщении.

Многие итальянцы заполнили пляжи, парки и бары в течение последних выходных, часто при этом игнорируя необходимость соблюдения социальной дистанции и не нося защитных масок.

Ситуация вызвала беспокойство мэров городов, которые опасаются, что такое количество людей на улицах приведет к повторной вспышке.

Прошедшие выходные были первыми с тех пор, как Италия отменила запрет видеться с друзьями и снова открыла бары.

Италия планирует снять ограничения как на межрегиональные, так и на международные поездки в пределах Шенгенской зоны с 3 июня.

На прошлой неделе премьер-министр Италии Джузеппе Конте уже выразил обеспокоенность тем, что жители страны вернулись к обычной ночной жизни, игнорируя рекомендации по дистанцированию и гигиене.