Использует соцсети для продвижения "русского мира": Украинский борец Грицай записал новое обращение к Усику
Об этом Грицай заявил в новом видеообращении к Усику в YouTube.
По словам борца, боксер боится отвечать за свои слова, поэтому избегает боя без правил, на который он вызвал Грицая.
"Почему Усик и YouTube? Усик для запугивания несогласных с ватной пропагандой и продвижения "русского мира" использует Интернет. Я отвечаю симметрично. Сейчас есть хорошие результаты. Усик признает, что на самом деле боится боев без правил, а запугивание - это зло. Поэтому он всячески отказывается от предложенного мной боя. А Ломаченко уже призывает подписывать петицию в пользу русской церкви. Хотя совсем недавно они с Усиком обещали стать с кулаками на ее защиту. от кулаков до петиций - разве это не прогресс?" - спросил Грицай.
- Напомним, 9 мая украинский борец вольного стиля Богдан Грицай вызвал боксера Александра Усика на бой без правил.
- 12 мая Александр Усик заявил, что готов провести против борца Богдана Грицая боксерский поединок, а не бой без правил.
- 12 мая стало известно, что Богдан Грицай не хочет драться с Александром Усиком по правилам бокса.
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