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Espreso.tvСпортИспользует соцсети для продвижения "русского мира": Украинский борец Грицай записал новое обращение к Усику

Использует соцсети для продвижения "русского мира": Украинский борец Грицай записал новое обращение к Усику


фото: YouTube
Украинский борец Богдан Грицай обвинил боксера Александра Усика в продвижении в социальных сетях идей "русского мира"

Об этом Грицай заявил в новом видеообращении к Усику в YouTube.

По словам борца, боксер боится отвечать за свои слова, поэтому избегает боя без правил, на который он вызвал Грицая.

"Почему Усик и YouTube? Усик для запугивания несогласных с ватной пропагандой и продвижения "русского мира" использует Интернет. Я отвечаю симметрично. Сейчас есть хорошие результаты. Усик признает, что на самом деле боится боев без правил, а запугивание - это зло. Поэтому он всячески отказывается от предложенного мной боя. А Ломаченко уже призывает подписывать петицию в пользу русской церкви. Хотя совсем недавно они с Усиком обещали стать с кулаками на ее защиту. от кулаков до петиций - разве это не прогресс?" - спросил Грицай.

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