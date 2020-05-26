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Espreso.tvОбществоИнвестиции в украинскую экономику сократились более чем 35%

Инвестиции в украинскую экономику сократились более чем 35%

Капитальные инвестиции в экономику Украины в первом квартале 2020 составили 76,9 млрд грн - это на 35,5% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года

Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики.

По данным ведомства, снижение инвестиций было зафиксировано во всех отраслях, за исключением сферы Информация и телекоммуникации, где рост составил 8,7%.

При этом в финансовой и страховой деятельности инвестиции упали на 11,3%. В строительстве зафиксировано снижение инвестиций на 18,0%. Падение инвестиций в промышленность составил 36,2%, в сельском хозяйстве - 44,1%. А в транспорте сокращение инвестиций достигло 57,8%.

Но наиболее глубокое сокращение инвестиций было зафиксировано в сферах (-66,7%) Временное размещение и организация питания и искусство, спорт, развлечения и отдых (-79,1%).

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