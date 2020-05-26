Институт молекулярной биологии более двух месяцев не получает обещанный госзаказ на изготовление ПЦР-тестов
Об этом журналистам телепрограммы Шустров LIVE рассказал директор института Михаил Тукало.
"Нам еще заказ не дали. У нас есть переговоры с тремя министерствами. Более всего у нас недоразумений с Министерством здравоохранения и с Центром общественного здоровья. Они говорят: нам некогда заниматься с вашими тест-системами у нас все горит, у нас куча работы ", - отметил Тукало.
Между тем Институт получает много предложений на экспорт тест-систем от иностранных государств.
"У нас были предложения из Америки, из Афганистана, Эстонии. Но мы не можем продавать. Мы имеем перед правительством обязательства. Правительство связало нам руки", - рассказал Михаил Тукало.
Напомним, в середине марта президент Украины Владимир Зеленский своим указом ввел в действие решение СНБО, которое предписывало правительству принять меры по "безотлагательному финансированию изготовления Институтом молекулярной биологии и генетики Национальной академии наук Украины не менее чем 200 000 тестов для ПЦР-диагностики COVID-19" . С тех пор президентский указ игнорируется правительством уже более 2 месяцев.
О тестировании на выявление коронавирусной инфекции и о спекуляции на распространении пандемии COVID-19 в Украине смотрите в программе Шустров LIVE (эфир от 23.05.2020).
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