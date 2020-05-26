Игрок сборной Украины договорился о новом контракте с испанским клубом

26 мая, 2020, 16:16

Испанская "Фуэнлабрада" сохранит украинского форварда Вячеслава Боброва на следующий сезон

Об этом сообщает basket.com.ua

У украинца есть опция в контракте, которую испанский клуб должен активировать. "Фуэнлабрада" уже подписала тяжелого форварда Сима Сандер-Вене. Это означает, что Бобров разделит с Вене минуты в ротации на позиции четвертого номера.

Не исключено, что украинец Бобров будет выполнять функции центрового, как уже делал в некоторых матчах текущего сезона.